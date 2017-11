Die israelischen Progressive Metaller ORPHANED LAND haben einen Teaser zu ihrem kommenden Album "Unsung Prophets & Dead Messiahs" ins Netz gestellt. Die Platte selbst wird am 26. Januar 2018 über Century Media Records in die Läden kommen.



01. The Cave

02. We Do Not Resist

03. In Propaganda

04. All Knowing Eye

05. Yedidi

06. Chains Fall To Gravity

07. Like Orpheus

08. Poets Of Prophetic Messianism

09. Left Behind

10. My Brother's Keeper

11. Take My Hand

12. Only The Dead Have Seen The End Of War

13. The Manifest - Epilogue