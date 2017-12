Die iraelischen Progressive Folk Metaller von ORPHANED LAND werden ihr enue Studio-Album, "Unsung Prophets & Dead Messiahs", am 26. Januar 2018 via Century Media in den wohlsortierten Tonträgerfachhandel bringen.



Mix und Mastering stammen erneut von Jens Bogren und "Unsung Prophets & Dead Messiahs" bietet Gastauftritte von Gitarrenfex Steve Hackett, von BLIND GUARDIAN-Frontmann Hansi Kürsch und von Tomas Lindberg (AT THE GATES).



Das offizielle Video zu dem Song "Like Orpheus", bei dem Herr Kürsch mitwirkt, kann hier begutachtet werden:













Nach Veröffentlichung der neuen Scheibe gehen ORPHANED LAND gemeinsam mit IN VAIN, SUBTERRANEAN MASQUERADE und AEVUM auf Tour durch Europa und die "Unsung Prophets & Dead Messiahs"-Trackliste liest sich so:



01. The Cave

02. We Do Not Resist

03. In Propaganda

04. All Knowing Eye

05. Yedidi

06. Chains Fall To Gravity

07. Like Orpheus

08. Poets Of Prophetic Messianism

09. Left Behind

10. My Brother's Keeper

11. Take My Hand

12. Only The Dead Have Seen The End Of War

13. The Manifest - Epilogue





ORPHANED LAND ist:



Kobi Farhi - Vocals

Chen Balbus - Guitar

Idan Amsalem - Guitar

Zelcha - Bass

Matan Shmuely - Drums