Die Thrash Metaller OVERKILL haben einen weiteren Trailer zu ihrem kommenden Album "The Grinding Wheel" veröffentlicht. Die Scheibe selbst wird am 19. Februar über Nuclear Blast in den Handel kommen.















01. Mean Green Killing Machine

02. Goddamn Trouble

03. Our Finest Hour

04. Shine On

05. The Long Road

06. Let's All Go To Hades

07. Come Heavy

08. Red White And Blue

09. The Wheel

10. The Grinding Wheel