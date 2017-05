Die Thrash Metaller OVERKILL haben sich nach über zehn Jahren von ihrem bisherigen Drummer Ron Lipnicki getrennt. Für ihn übernimmt der frühere SHADOWS FALL-Drummer Jason Bittner, der auch schon bei FLOTSAM AND JETSAM hinter der Schießbude saß. Lipnicki spielte in den letzten Jahren zwar die Alben von OVERKILL im Studio ein, nahm jedoch nicht am Tourleben der Truppe teil, weshalb ihn bisher deren Drum-Techniker Eddy Garcia vertrat.