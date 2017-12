OVERKILL-Bassist und -Hauptsongwriter D.D. Verni wird im nächsten Jahr sein erstes Solo-Allbum veröffentlichen, ein passendes Label wird aber derzeit noch gesucht.



Mix und Mastering der noch unbetitelten Scheibe wurde von Produzent Chris "Zeuss" Harris ([u.a. ROB ZOMBIE, QUEENSRŸCHE, HATEBREED] übernommen, stilistisch liegt ein "Mix aus Vernis Einflüssen" mit "etwas Metal, Punk und Classic Rock [...], von QUEEN zu GREEN DAY zu METALLICA" vor und diverse illustre Gastmusiker konnte der OVERKILL-Tieftöner auch rekrutiren: u.a. sind Jeff Loomis [ex-NEVERMORE, ARCH ENEMY], Angus Clark [TRANS SIBERIAN ORCHESTRA], Jeff Waters [ANNIHILATOR], Bruce Franklin [TROUBLE], Mike Romeo [SYMPHONY X], Mike Orlando [ADRENALINE MOB], Steve Leonard [ALMOST QUEEN], Andre "Virus" Karkos [DOPE] und ex-OVERKILL-Drummer Ron Lipnicki mit von der Partie.



Hier gibt es ein Lyric-Video zu dem Song "Fire Up":











Neben den bereits 18 Full-Length-Alben von OVERKILL hat Verni auch noch vier Alben für sein Nebenprojekt THE BRONX CASKET CO. veröffentlicht.