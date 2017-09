Die finnischen Heavy Metal-Urgesteine OZ werden sechs Jahre nach ihrer Comeback-Compilation "Burning Leather" ein neues Album veröffentlichen. Selbiges wird den Titel "Transition State" tragen und am 20. Oktober über AFM Records in den Handel kommen.



01. Bone Crusher

02. Restless

03. Heart Of A Beast

04. Drag You To Hell

05. Whore Of Babylon [Bonustrack]

06. The Witch

07. In A Shadow Of A Shotgun

08. Never Close Your Eyes

09. The Mountain

10. Demonized

11. We`ll Never Die

12. Sister Red [Bonustrack]

13. Midnight Screams [Bonustrack]



Auf "Transition State" firmieren OZ in folgender Besetzung:



Vince Kojvula - Vocals

Johnny Gross - Guitar

Juzzy Kangas - Guitar

Peppy Peltola - Bass

Mark Ruffneck - Drums & Percussion