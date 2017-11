Der selbsternannte "Prince Of Darkness", OZZY OSBOURNE, hat für das kommende Jahr eine zweijährige, diesmal finale Abschiedstournee angekündigt.



Mr. Osbourne wird dabei sein 50jähriges Bühnenjubiläum begehen und live von seinen Weggefährten Gitarrenfex Zakk Wylde, Basser Rob "Blasko" Nicholson, Drummer Tommy Clufetos und Keyboarder Adam Wakeman flankiert.

Die Abschiedsause startet im Mai 2018 in Mexiko, Chile, Argentina und Brasilien, im Juni geht es gen Russland, dann ist der Madman auch für einen Monat in Europa live zu erleben, weitere Details sind noch in Arbeit.



Das immer noch aktuelle OZZY-Album, "Scream", stammt aus dem Jahre 2010.