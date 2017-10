Die deutsche Metal-Band PÄNZER veröffentlichte am letzten Freitag ihr Zweitwerk "Fatal Command". Heute präsentiert die Band um Frontmann Schmier ein neues Lyricvideo zu ihrem Song 'I'll Bring You The Night', der ebenfalls auf der neuen Platte zu hören ist.







Schmier kommentiert den Song:

"Wir alle haben mal einen schlechten Tag, aber vielleicht kann dieser Song Euch durch solche Tage helfen! Manchmal muss man sein inneres Tier bekämpfen, Menschen mit einem Temperament wie meinem werden verstehen, was ich meine... hahaha! Dieser Track ist der groovigste auf dem ganzen Album, er ist melodisch und trotzdem dreckig mit tight-en und vorantreibenden Gitarrenparts. Der vermutlich deutscheste Song der Platte - dreht voll auf!!!"







PÄNZER sind:

Schmier | Gesang, Bass

Pontus Norgren | Gitarre

V.O. Pulver | Gitarre

Stefan Schwarzmann | Schlagzeug