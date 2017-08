PÄNZER, die Heavy Metal-"Supergroup" um DESTRUCTION-Frontmann Schmier, Pontus Norgren (HAMMERFALL), V.O. Pulver (G.U.R.D., POLTERGEIST) und Drummer Stefan Schwarzmann (ACCEPT, ex-RUNNING WILD), wird ihr zweites Album, "Fatal Command", am 06. Oktober 2017 via Nuclear Blast veröffentlichen.



Der Nachfolger zu "Send Them All To Hell" von 2014 präsentiert sich erstmals ohne Gitarrist Herman Frank (ACCEPT, VICTORY), der die Band aufgrund seiner Solo-Aktivitäten verlassen hat.



"Fatal Command"-Trackliste:



01. Satan's Hollow

02. Fatal Command

03. We Can Not Be Silenced

04. I'll Bring You The Night

05. Scorn And Hate

06. Afflicted

07. Skullbreaker

08. Bleeding Allies

09. The Decline (…And The Downfall)

10. Mistaken

11. Promised Land

Bonustrack:

12. Wheels Of Steel



Ein Lyric-Video zu dem Song "We Can Not Be Silenced" kann hier in Augenschein genommen werden, der Clip umfasst die Auftritte diverser prominenter Musikerkollegen von PÄNZER, u.a. Andreas "Gerre" Geremia (TANKARD), Mille Petrozza (KREATOR), Thomas "Angelripper" Such (SODOM), Dani Filth (CRADLE OF FILTH), Sabina Classen (HOLY MOSES), Max Cavalera (SOULFLY), Mat Sinner (PRIMAL FEAR), Seraina (BURNING WITCHES), René (EQUILIBRIUM), Frank (BETONTOD), Victor Smolski (ALMANAC), ACCU§ER, Anthony "Abaddon" Bray und Tony "Demolition Man" Dolan (VENOM INC.) und Fredrik und Emil von LANCER.