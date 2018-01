Mascot Label Group haben sich die Dienste der kalifornischen Nu Metaller von P.O.D. [PAYABLE ON DEATH] aus San Diego gesichert.



P.O.D. haben in den letzten zehn Jahren bereits zehn Studio-Alben veröffentlicht, u.a. die Erfolgsscheibe "Satellite".



Das immer noch aktuellle Album, "The Awakening", wurde 2015 veröffentlicht.







P.O.D. ist:



Sonny Sandoval - Vocals

Marcos Curiel - Guitar

Traa Daniels - Gass

Wuv Bernardo - Drums