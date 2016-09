Seit Freitag, dem 9.9.2016 steht das neue PAIN Album "Coming Home" in den Läden. Heute wurde nun das Musikvideo zum Track 'A Wannabe' veröffentlicht.









PAIN im Oktober / November auf Europatour!



w/ THE VISION BLEAK, DYNAZTY, BILLION DOLLAR BABIES

13.10. D Berlin - Astra

14.10. D Würzburg - Posthalle

15.10. D Leipzig - Hellraiser

16.10. CZ Prag - Meet Factory

17.10. A Vienna - Szene

19.10. D Ludwigsburg - Rockfabrik

20.10. D München - Backstage

21.10. CH Lausanne - Les Docks

22.10. D Lindau - Vaudeville

23.10. D Essen - Turock

24.10. UK London - Underworld

25.10. UK Wolverhampton - Salde Rooms

26.10. UK Bristol - The Fleece

27.10. F Paris - Petit Bain

28.10. E Barcelona - Razzmatazz 2

29.10. E Madrid - Changó

30.10. P Lissabon - RCA Club

01.11. E Bilbao - Stage Live

02.11. F Marseille - Jas Rod

03.11. F Lyon - Ninkasi Kao

04.11. F Nancy - Nancy On Rock Festival*

05.11. D Markneukirchen - Music Hall

07.11. NL Tilburg - 013

08.11. B Antwerp - Trix

09.11. D Hamburg - Klubsen

10.11. DK Aalborg - Aalborg Metal Fest

11.11. S Götheburg - Brewhouse

12.11. S Stockholm - Debaser



17.11. FIN Kuopio - Henry's*

18.11. FIN Oulu – Hevimesta*

19.11. FIN Helsinki – Nosturi*

24.11. FIN Tampere – Klubi*

25.11. FIN Jyväskylä – Lutakko*

26.11. FIN Seinäjoki*

*ohne Support