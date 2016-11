Die schwedischen Prog Rocker PAIN OF SALVATION veröffentlichen am 13. Januar 2017 ein neues Album mit dem Titel "In The Passing Light Of Day" via IsideOut Music. Artwork und Tracklist sowie einen Teaser gibt es jetzt schon zu sehen:







01. On A Tuesday

02. Tongue Of God

03. Meaningless

04. Silent Gold

05. Full Throttle Tribe

06. Reasons

07. Angels Of Broken Things

08. The Taming Of A Beast

09. If This Is The End

10. The Passing Light Of Day