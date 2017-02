PALE KING aus Schweden haben einen Deal bei Soulseller Records unterzeichnet.



Die Band wurde 2016 von den WOMBBATH-Mitgliedern Jonny Pettersson und Håkan Stuvemark gegründet und "präsentiert melodischen Death Metal nach alter Schule, beeinflusst von Bands wie frühen PARADISE LOST, ARMORPHIS, EUCHARIST und UNANIMATED.



Das Debüt-Album, "Monolith Of The Malign", wird am 21. April 2017 als CD, limitierte LP und in digitalen Formaten veröffentlicht, einen ersten Eindruck bietet der Titelsong:









Tracklist:



01. The Last Hour

02. Ominous Horrors

03. Monolith Of The Malign

04. The Curse

05. Dark Intentions

06. Inflicting Misery

07. Resurrected

08. A Haunted Palace



Line-Up:



Jonny Pettersson – Guitar, Vocals, Keys

Håkan Stuvemark – Guitar

Hannah Gill – Bass

Jon Rudin – Drums