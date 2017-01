Die Progressive Doomster von PALLBEARER melden sich mit einem neuen Album namens "Heartless" zurück, das iam 24. März 2017 via Profound Lore bzw. Nuclear Blast Entertainment in den gut sortierten Tonträgerfachhandel gelangen wird.



Aufgenommen wurde "Heartless" auf Analogtonband bei "Fellowship Hall Sound" in PALLBEARERs Heimatstadt Little Rock", Arkansas und gemixt hat Joe Barresi [u.a. QOTSA, TOOL, MELVINS, SOUNDGARDEN].



"Heartless"-Trackliste:



01. I Saw the End

02. Thorns

03. Lie Of Survival

04. Dancing In Madness

05. Cruel Road

06. Heartless

07. A Plea For Understanding





PALLBEARER sind:



Brett Campbell - Guitar, Vocals

Devin Holt - Guitar, vocals

Mark Lierly - Drums

Joseph D. Rowland - Bass, Vocals