"I Saw The End", das neue Video der Progressive Doom Metaller von PALLBEARER aus Arkansas, kann hier in Augenschein genommen werden.

Regie geführt hat bei dem Clip Zev Deans von "Panorama Programming" (LAMB OF GOD, GHOST) und der Track stammt von PALLBEARERs drittem Album, "Heartless", das am 24. März 2017 via Nuclear Blast in Kooperation mit Profound Lore veröffentlicht wird.







"Heartless"-Trackliste:



01. I Saw The End

02. Thorns

03. Lie Of Survival

04. Dancing In Madness

05. Cruel Road

06. Heartless

07. A Plea For Understanding



"Heartless" wurde komplett auf Analogtape bei "Fellowship Hall Sound" in Little Rock, Arkansas zwischen Juni und August 2016 aufgenommen, produziert hat die Band selbst, gemixt hat Produzent Joe Barresi (TOOL, MELVINS, QUEENS OF THE STONE AGE, FU MANCHU), als Soundingenieure waren Jason Weinheimer und Zach Reeves dabei und das Mastering stammt von Dave Collins (BLACK SABBATH, ALICE COOPER, SOUNDGARDEN).





PALLBEARER sind:



Brett Campbell - Lead Vocals, Electric And Acoustic Guitars, Synthesizers

Devin Holt - Electric And Acoustic Guitars, Vocals

Joseph D. Rowland - Electric Bass, Vocals, Synthesizers

Mark Lierly - Percussion