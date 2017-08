"Blood & Chaos", das neue Video der britischen Gothic Metaller von PARADISE LOST, kann hier in Augenschein genommen werden.

Der Track stammt vom neuen Album, "Medusa", das am 01. September 2017 via Nuclear Blast veröffentlicht wird.











"Medusa"-Trackliste:



01. Fearless Sky (8:30)

02. Gods Of Ancient (5:50)

03. From The Gallows (3:42)

04. The Longest Winter (4:31)

05. Medusa (6:20)

06. No Passage For The Dead (4:16)

07. Blood & Chaos (3:51)

08. Until The Grave (5:41)

Bonustracks:

09. Frozen Illusion (5:45)

10. Shrines (3:59)

11. Symbolic Virtue (4:38)