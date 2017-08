Am 1. September lassen PARADISE LOST ihr neues Album »Medusa« von den Leinen und deshalb liefern die Briten heute einen weiteren Vorgeschmack in Form eines vierten Trailer zu diesem 15. Studiorelease.



In dem neuen Clip spricht der Produzent Jaime Gomez Arellano über den Aufnahmeprozess von »Medusa« in den unverputzten Wänden seines einzigartigen Studios, den rauen Sound den er darauf anstrebte und die Ähnlichkeiten des Albums zu dem Bandklassiker »Gothic«.







Schon zuvor hatte die Band ihre exklusive Releaseshow im Stuttgarter LKA Longhorn angekündigt, bei der nur an diesem Abend »Medusa« in voller Länge gespielt wird, ebenso wie acht weitere Old School Klassiker, die zuvor von Fans gewählt werden konnten. Nun legen PARADISE LOST noch eins drauf und bieten die folgenden Fan-Items an, die es nur in Stuttgart zu kaufen geben wird (Foto siehe oben):

CD + signierte Karte + Stofftasche im Bundle

Silber Vinyl + signierte Karte + Stofftasche im Bundle

T-Shirt mit exklusivem Stuttgart-Design

Signiertes limitiertes Poster (80 Exemplare) designt von Remo Pohl Illustration



PARADISE LOST

w/ PALLBEARER & SINISTRO



01.09. D Stuttgart, LKA Longhorn *Medusa in its entirety and exclusive setlist voting*

08.09. UAE Dubai - The Music Room (Majestic Hotel)



27.09. LUX Esch-Sur-Alzette - Kulturfabrik

28.09. D Herford - X

29.09. DK Copenhagen - Pumpehuset

30.09. S Gothenburg - Sticky Fingers

01.10. N Oslo - John Dee

03.10. FIN Helsinki - Nosturi

05.10. S Uppsala - Katalin

06.10 S Karlstad - Nöjesfabriken

07.10. DK Aarhus - VoxHall

09.10. PL Krakow - Kwadrat *NEW*

10.10. CZ Brno - Fléda Club

11.10. SK Bratislava - Randal Club

13.10. SRB Belgrade - Dom Omladine

14.10. HR Zagreb - Boogaloo Club

15.10. H Budapest - Dürer Kert

16.10. A Vienna - Simm City

18.10. D Nuremberg - Hirsch

19.10. D Frankfurt - Batschkapp

20.10. D Saarbrücken - Garage

21.10. CH Geneva - L'Usine

23.10. E Barcelona - Razzamatazz 2

24.10. E Madrid - But

25.10. E Bilbao - Santana 27

27.10. F Grenoble - La Belle Electrique

28.10. I Fontaneto D'Agogna - Phenomenon

29.10. D Munich - Theaterfabrik

30.10. CH Pratteln - Z7

31.10. F Paris - Le Trabendo

03.11. UK London - Electric Ballroom

04.11. UK Leeds - Damnation Festival

06.11. NL Utrecht - Pandora

07.11. NL Tilburg - 013

08.11. D Cologne - Live Music Hall

09.11. D Berlin - Columbia Theater

10.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee - Metal Hammer Paradise*

12.12. F Tourcoing - Le Grand Mix

(*PARADISE LOST only)