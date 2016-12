Die einheimischen Thrasher PARADOX werden im kommenden Jahr einige Festivals in ihrer Originalbesetzung von 1986 bestreiten:



Charly Steinhauer - Vocals, Guitar

Markus Spyth - Guitar

Roland Stahl - Bass

Axel Blaha - Drums



Bereits bestätigte Auftritte der Ur-Besetzung von PARADOX finden auf dem "Bang Your Head!!!" in Balingen im Juli 2017 sowie im September 2017 auf dem "Harder Than Steel"-Festival statt. Die Band verspricht Setlists, die sich um die ersten beiden PARADOX-Alben drehen werden.