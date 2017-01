PARADOX reformieren sich nach 28 Jahren in ihrem originalen Line-Up, bestehend aus Charly Steinhauer [Gesang/Gitarre], Markus Spyth [Gitarre], Roland Stahl [Bass] und Axel Blaha [Schlagzeug].



In dieser Besetzung spielte man schon 1987 das Debutalbum "Product Of Imagination" ein, welches in vielen Magazinen zur Platte des Monats gekürt wurde, und der Band in kürzester Zeit den Ruf Deutschlands Newcomer Nr.1 zu sein bescherte.



PARADOX werden ihre offizielle Comebackshow, welche auch das erste PARADOX Konzert in Deutschland seit 8 Jahren überhaupt darstellt, auf dem BANG YOUR HEAD Festival in Balingen [12.-15.07.2017] geben.



Außerdem werden PARADOX am 30.09.2017 beim HARDER THAN STEEL Festival in Dittigheim zu Gast sein. Die Old School Setlist auf beiden Festivals wird aus Songs der ersten beiden Scheiben bestehen.