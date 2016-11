Die hanseatischen Power Metaller von PARAGON werden am 10. Dezember 2016 ihr 25. [bzw. mittlerweile 26.] Dienstjubiläum standesgemäß zelebrieren und zwar als "Full Metal Ship"-Gig auf der "MS Stubnitz" am Hamburger Kichenpauerkai.



Als Support werden IVORY TOWER spielen und PARAGON werden gleich zwei Sets zocken, namentlich das komplette „Law Of The Blade“-Album von vorne bis hinten und als Dreingabe noch 13 weitere Songs, u.a. diverse Tracks, die sonst keine Berücksichtigung auf der Bandsetlist finden. Ganze sieben, noch geheime Gastmusiker sind ebenfalls angekündigt und hernach ist ein ausführliches Meet-and-Greet für und mit Fans geplant.