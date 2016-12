Die brasilianischen Black Metaller PATRIA haben einen Vertrag mit Soulseller Records unterzeichnet.



Das neue Album "Magna Adversia" erscheint Anfang 2017 und bietet einen Mix aus südamerikanischem Metal und dem klassisch düsteren, skandinavischen Stil. Als Co-Produzent konnte die Band Øystein G. Brun [BORKNAGAR] gewinnen, als Gäste sind Asgeir Mickelson [u.a. IHSAN, SARKE] an den Drums sowie Fabiano Penna (REBAELLIUN] vertreten.



Das Cover-Artwork wurde von PATRIAs Gitarrist Mantus kreiert - in der Szene auch bekannt als Marcelo Vasco, der bereits für Bands wie SLAYER, KREATOR, MACHINE HEAD, SOULFLY uvm gearbeitet hat.



"Magna Adversia - Tracklist:

1. Infidels



2. Axis



3. Heartless



4. A Two-Way Path



5. Communion



6. Now I Bleed



7. Arsonist



8. The Oath



9. Porcelain Idols



10. Magna Adversia