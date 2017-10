DIe US-Melodic Metaller von PHARAOH um Sänger Tim Aymar [ex-CONTROL DENIED], Gitarrist Matt Johnsen, Bassist Chris Kerns und Drummer Chris Black [HIGH SPIRITS, AKTOR et al.] werkeln derzeit an ihrem fünften Studio-Album, das Mitte 2018 erneut via Cruz Del Sur Music erscheinen soll.



Die Scheibe ist das erste Album seit “Bury The Light” von 2012, zuvor waren - sämtlich via Cruz Del Sur - die Alben “After The Fire” [2003], 2006 dann “The Longest Night” und 2008 die “Be Gone”-LP veröffentlicht worden.