Die um den ehemaligen MOTÖRHEAD-Gitarristen versammelten PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS haben ein Cover des HAWKWIND-Songs "Silver Machine" aufgenommen. Nun hat die Truppe die Nummer inklusive Video veröffentlicht. Der Song wir sich auf ihrem am 26. Januar erscheinenden Debüt "The Age Of Absurdity" befinden und beinhaltet einen Gastauftritt des HAWKWIND-Mitglieds Dave Brock.