"Head Job", das Video zum Titeltrack des Solo-Albums des ehemaligen AC/DC-Drummers PHIL RUDD, kann hier in Augenschein genommen werden, gefilmt wurde in Tauranga in Neuseeland.







RUDD ist im nächsten Jahr mit seiner Solo-LP, "Head Job", auch auf Europatournee und hat bereits folgende Dates bestätigt:



Mar. 31 - Hard Rock Café - Oslo, Norway

Apr. 01 - Musiik Kielleren - Jossingfjord, Norway

Apr. 07 - Storlian Rockfest - Storlian, Sweden

Apr. 28 - Bonfest - Scotland, UK

May 02 - Kaufleuten - Zurich, Switzerland

May 03 - Arena - Vienna, Austria

May 04 - Cinema Paradiso - St Polten, Austria

May 05 - Phenomenon - Novarra, Italy

May 06 - Legend Club - Ravena, Italy

May 07 - Durer Kert Big Hall - Budapest, Hungary

May 10 - Lucerna Music Bar - Prague, Czech Republic

May 11 - Brno Semi Lasso - Brno, Czech Republic

May 12 - Livinov Attic Music Club - Litvino, Czech Republic

May 13 - Jablonec N/N - Eurocentrum, Czech Republic

May 16 - Bratislava Rock Café - Dudravka, Slovakia

May 17 - Ostrava Barrack Club - Moravska Ostrava, Slovakia

May 18 - Zilina Dom Odrobov - Ziliana, Slovakia

May 19 - Sk Presov - Pko Presov, Slovakia

May 20 - Pardudice - Zluty Pes, Czech Republic

May 21 - Band On The Wall - Manchester, UK

May 24 - The Brook - Southampton, UK

May 25 - Concorde - Brighton, UK

May 26 - St Albans Arena - St Albans, UK

May 27 - Underworld - London, UK

May 28 - Corn Exchange - Edinburgh, UK



"Head Job" wurde jüngst via Wave 365 Media [nach der Erstveröffentlichung vor zwei Jahren] erneut veröffentlicht, nachdem Rudd anno 2014 aus seiner Stammband AC/DC entfernt worden war, nachdem er wegen diverser Anschuldigungen [u.a. Drogenbesitz] verhaftet und angeklagt worden war.

Obwohl Rudd auf der aktuellen AC/DC-LP, "Rock Or Bust", getrommelt hat, hat die Band Chris Slade reaktiviert, um Rudd während der geplanten Tournee zu ersetzen.



Rudd wiederum ist seit 1975 bei AC/DC und hat auf 12 Alben der australischen Riffrocker mitgespielt, u.a. bei den Klassikern "Highway To Hell" und "Back In Black".



"Head Job" wurde gemeinsam mit den neuseeländischen Musikern Allan Badger und Geoffrey Martin eingespielt.