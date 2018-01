Jon "The Wizard" Rossi, der Songwriter, Gitarrist und Frontmann des Doom Metal-Trios PILGRIM aus Rhode Island, ist bereits am 26. Oktober 2017 im Alter von nur 26 Jahren verstorben.



PILGRIM hatten ihr zweites Album, "II: Void Worship", 2014 via Metal Blade veröffentlicht.







R.I.P.