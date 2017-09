Die Hard Rocker PINK CREAM 69 haben mit "Path Of Destiny" einen Song von ihrem anstehenden Comeback-Album "Headstrong" vorgestellt. Die Platte selbst wird am 10. November in hiesigen Verkaufsregalen landen.



01. We Bow To None

02. Walls Come Down

03. Unite And Divide

04. No More Fear

05. Man Of Sorrow

06. Path Of Destiny

07. Vagrant Of The Night

08. Bloodsucker

09. Whistleblower

10. The Other Man