Die u.a. um den ehemaligen HELLOWEEN- und derzeitigen UNISONIC-Säger Michael Kiske versammelten PLACE VENDOME haben mit "HereAfter" einen neuen Song von ihrem kommenden Album "Close To The Sun" ins Netz gestellt. Die Platte selbst erscheint am 24. Februar.











01. Close To The Sun

02. Welcome To The Edge

03. Hereafter

04. Strong

05. Across The Times

06. Riding The Ghost

07. Light Before The Dark

08. Falling Star

09. Breathing

10. Yesterday Is Gone

11. Helen

12. Distant Skies