Laut POISON-Blondine Bret Michaels ist die Cockrock-Legende ab April 2017 zunächst in den USA zusammen mit DEF LEPPARD und TESLA live auf Tour unterwegs und plane vielleicht sogar die Aufnahme neuer Musik im Original-Line-Up mit Basser Bobby Dall, Gitarrist C.C. DeVille und Trommler Rikki Rockett.



POISON hatte seit der "Rock Of Ages"-Tour zusammen mit DEF LEPPARD und LITA FORD im Jahre 2012 an keiner längeren Tournee mehr teilgenommen.