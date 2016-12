Die wiedergekehrten Schweizer Thrash Metaller POLTERGEIST haben mit "Patterns In The Sky" eine neue Single zu ihrem Comeback-Album "Back To Haunt" veröffentlicht. Zudem wird die Truppe am 27. Januar eine Vinyl-Fassung ihrer neuen Platte auf den Markt bringen.







01. Back To Haunt

02. Gone And Forgotten

03. Patterns In The Sky

04. And So It Has Begun

05. When The Ships Arrive

06. The Pillars Of Creation

07. Faith Is Gone

08. Flee From Today

09. Shell Beach

10. Beyond The Realms Of Time

11. A Distant Knowledge [Bonustrack]