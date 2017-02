Das deutsch-australische Stoner-Duo POWDER FOR PIGEONS geht auf Konzertreise. Hier die Tourdaten:



16/02 Schaubude, Kiel

17/02 Maria's Ballroom, Hamburg

18/02 Archiv Potsdam

19/02 Black Label Pub, Leipzig

25/02 Rare Guitar, Münster

04/03 Sojus 7, Monheim

09/03 AKK, Karlsruhe

11/03 Poppodium Elektra, Sliedrecht (NL)

18/03 Kreativfabrik, Wiesbaden

25/03 Druckluft, Oberhausen

01/04 Illusion Club, Bamberg

22/04 Riff Ritual Fest, Barcelona



Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite der Band. Für Höreindrücke hier das aktuelle Album "Circus Kinda Times":



Circus Kinda Times by Powder for Pigeons