Die wieder vereinten britischen Power Metaller POWER QUEST haben ein Video zu ihrem neuen Song "Lords Of Tomorrow" veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem sechsten Album "The Sixth Dimension", das 13. Oktober erscheinen wird.



01. Lords Of Tomorrow

02. Starlight City

03. Kings And Glory

04. Face The Raven

05. No More Heroes

06. Revolution Fighters

07. Pray For The Day

08. Coming Home

09. The Sixth Dimension