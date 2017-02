BIOHAZARDs Gitarrist Billy Graziadei und ex-FEAR FACTORY-Bassist Christian Olde Wolbers haben eine neue Kapelle namens POWERFLO aus der Taufe gehoben.



Mit von der Partie sind außerdem noch Sen Dog von CYPRESS HILL, Rogelio Lozano von DOWNSET und der brasilianiesche Drummer Fernando Schaefer, die allesamt derzeit letzte Hand an ihr Debüt-Album legen, das dann im Frühjahr 2017 via New Damage Records erscheinen soll, gemxit von Jay Baumgardner und gemastert von Maor Appelbaum.