Die deutschen Heavy Metaller von POWERWOLF haben die ersten Tourdaten für ihre europäische "Wolfsnächte Tour 2018" bekannt gegeben.

Mit von der Partie werden die schwedischen Melodic Metaller von AMARANTHE und die deutschen Glamrocker von KISSIN‘ DYNAMITE sein.



"Wolfsnächte Tour 2018":



Oct. 26 - DE - Wiesbaden, Schlachthof

Oct. 27 - DE - Oberhausen, Turbinenhalle

Oct. 29 - DE - Hamburg, Grosse Freiheit 36

Oct. 31 - DE - Berlin, Huxleys

Nov. 01 - PL - Warsaw, Progresja

Nov. 02 - DE - Leipzig, Haus Auensee

Nov. 06 - AT - Vienna, Arena

Nov. 07 - IT - Milan, Live Club

Nov. 09 - DE - München, Tonhalle

Nov. 10 - DE - Ludwigsburg, MHP Arena

Nov. 11 - NL - Eindhoven, Effenaar

Nov. 12 - UK - London, Koko

Nov. 14 - CH - Lausanne, Les Docks

Nov. 15 - CH - Zürich, Komplex 457

Nov. 16 - DE - Geiselwind, Music Hall

Nov. 17 - DE - Saarbrücken, Saarlandhalle





POWERWOLF werden sich im kommenden Januar in die "Fascination Street Studios" im schwedischen Örebro begeben, um ihr mittlerweile siebentes Studio-Album einzuspielen.

Veröffentlicht wird Anfang 2018 via Napalm Records, produziert wird der Nachfolger zu "Blessed & Possessed" von 2015 von Jens Bogren [u.a. KREATOR, DRAGONFORCE, SEPULTURA, PARADISE LOST].