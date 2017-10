Die Glam Metaller PRETTY BOY FLOYD werden am 1. Dezember ein neues Album mit dem Titel "Public Enemies" über das italienische Label Frontiers Music veröffentlichen. Mit "Girls All Over The World" hat die Band bereits einen ersten Song ihrer kommenden Platte verfügbar gemacht:



01. S.A.T.A.

02. Feel The Heat

03. High School Queen

04. Girls All Over The World

05. American Dream

06. We Can't Bring Back Yesterday

07. We Got The Power

08. Do Ya Wanna Rock

09. Run For Your Life

10. Shock The World

11. Paint It On

12. 7 Minutes In Heaven

13. Star Chaser

14. So Young So Bad