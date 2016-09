"Humanize Me", ein neuer Song der dänischen Hardrockveteranen von PRETTY MAIDS, kann hier als Stream vorab begutachtet werden.

Der Track stammt vom kommenden Album, "Kingmaker", das am 04. November 2016 via Frontiers Music Srl veröffentlicht wird.



Die Trackliste liest sich wie folgt:



01. When God Took A Day Off

02. Kingmaker

03. Face The World

04. Humanize Me

05. Last Beauty On Earth

06. Bull's Eye

07. King Of The Right Here And Now

08. Heavens Little Devil

09. Civilized Monsters

10. Sickening

11. Was That What You Wanted





PRETTY MAIDS sind:



Ronnie Atkins: Vocals

Ken Hammer: Guitar

Rene Shades: Bass

Allan Tchicaja: Drums