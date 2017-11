Die einheimischen Power Metaller PRIMAL FEAR befinden sich derzeit mitten in den Arbeiten zu ihrem nächsten Album, das den Titel "Apocalypse" tragen wird. Als Produzent agiert erneut Bassist Mat Sinner, während Jacob Hansen in den dänischen "Hansen Studios" als Mischer tätig werden soll. "Apocalypse" wird Mitte 2018 über Frontiers Music in den Handel kommen.