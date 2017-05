PRONG werden ihr neues Album, "Zero Days", am 28. Juli 2017 via Steamhammer/SPV als Digipak-CD, Doppel-LP im Gatefold, digital und als Stream veröffentlichen.



"Zero Days" wurde erneut von Mainman Tommy Victor selbst produziert, unterstützt von Chris Collier als Koproduzent und Soundingenieur.



"Zero Days"-Trackliste CD:



01. However It May End (3:36)

02. Zero Days (3:35)

03. Off The Grid (3:18)

04. Divide And Conquer (3:16)

05. Forced Into Tolerance (3:16)

06. Interbeing (3:50)

07. Blood Out Of Stone (4:12)

08. Operation Of The Moral Law (3:30)

09. The Whispers (3:19)

10. Self Righteous Indignation (4:13)

11. Rulers Of The Collective (3:01)

12. Compulsive Future Projection (3:10)

13. Wasting Of The Dawn (4:39)

14. Reasons To Be Fearful (3:31) (bonus track)



Trackliste 2LP:



Side 1



01. However It May End

02. Zero Days

03. Off The Grid



Side 2



01. Divide And Conquer

02. Forced Into Tolerance

03. Interbeing



Side 3



01. Blood Out Of Stone

02. Operation Of The Moral Law

03. The Whispers



Side 4



01. Self Righteous Indignation

02. Rulers Of The Collective

03. Compulsive Future Projection

04. Wasting Of The Dawn



PRONG haben bereits die "2017 European Zero Days Summer Tour" angekündigt, bei der auch diverse Festivals im Zuge der Veröffentlichung der neuen Scheibe bespielt werden.