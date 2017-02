PRONG werden laut Mainman Tommy Victor bereits im Sommer 2017 eine neue LP namens "Zero Days" via Steamhammer/SPV in den Handel bringen.



Erst im Februar 2016 hatten PRONG ihr immer noch aktuelles Album, "X - No Absolutes", ebenfalls via SPV/Steamhammer veröffentlicht und anschließend extensiv betourt.