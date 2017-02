Die dänischen Power Metaller PYRAMAZE haben mit "Contingent" ein neues Album angekündigt, das am 28. April über Inner Wound Recordings erscheinen wird. Artwork, Tracklist sowie ein erster Teaser können jetzt schon angesehen werden:







01. Land Of Information

02. Kingdom Of Solace

03. Star Men

04. A World Divided

05. Nemesis

06. Contingent - Part I: The Campaign

07. 20 Second Century

08. Obsession

09. Heir Apparent

10. Contingent - Part II: The Hammer Of Remnant

11. Under Restraint

12. The Tides That Won't Change

13. Symphony Of Tears







Derzeit sind PYRAMAZE in der folgenden Besetzung unterwegs:



Terje Harøy - Vocals

Jacob Hansen - Guitar, Bass

Jonah W. - Keyboards

Toke Skjønnemand - Guitar

Morten Gade Sørensen - Drums