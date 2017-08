"The Evil Has Landed", ein neuer Song der QUEENS OF THE STONE AGE, kann hier als Stream goutiert werden.

Der Track stammt vom mittlerweile siebenten Album der Band, "Villains", das am 25. August 2017 via Matador Records veröffentlicht wird.

"Villains" wird folgende Songs enthalten:



01. Feet Don't Fail Me

02. The Way You Used To Do

03. Domesticated Animals

04. Fortress

05. Head Like A Haunted House

06. Un-Reborn Again

07. Hideaway

08. The Evil Has Landed

09. Villains Of Circumstance



Produziert hat Mark Ronson zusammen mit Mark Rankin, gemixt wurde der Nachfolger zu "…Like Clockwork" von 2013 von Alan Moulder.