Die Glam Metal-Urgesteine QUIET RIOT werden am 21. April ein neues Album mit dem Titel "Road Rage" via Frontiers Music veröffentlichen. Artwork und Tracklist der Platte gibt es bereits jetzt zu sehen:



01. Nothing But Trouble

02. Let It Go

03. Snake Charmer

04. Hey Lil' Sister

05. I Don't Need You Anymore

06. Sledge Hammer

07. Never You Mind

08. Empty Rooms

09. Dirty Money

10. The Seeker

11. Road Rage