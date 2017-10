Die schwedischen Heavy Metaller RAM bringen ihr neues Album '"Rod" diesen Freitag, den 3. November via Metal Blade Records heraus.



Um die Vorfreude auf das Album weiter zu steigern, haben RAM jetzt mit "Incinerating Storms" die dritte und letzte Single aus dem Album veröffentlicht. Checkt sie hier an:







Einen full-production-Videoclip zur zweiten Single "On Wings Of No Return" gibt es hier zu sehen: