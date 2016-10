Ab Donnerstag [20.10.] sind RIVERS OF NIHIL mit OBSCURA, REVOCATION sowie BEYOND CREATION durch Europa unterwegs.



Zur Einstimmung auf diese Tour schenken euch die Jungs ein Gitarren-Video zu 'Reign of Dreams' von ihrem aktuellen Album 'Monarchy'.







OBSCURA

+ REVOCATION

+ BEYOND CREATION

+ RIVERS OF NIHIL

20.10.16 München @ Feierwerk

21.10.16 Weinheim @ Café Central

22.10.16 Holland Haarlem @ Patronaat

23.10.16 GB London @ The Dome

24.10.16 GB Sheffield @ Corporation

25.10.16 Belgien Aarschot @ de Klinker

26.10.16 F Paris @ Divan du Monde

27.10.16 Schweiz Aarau @ Kiff

28.10.16 F Les Pennes-Mirabeau @ Jas'Rod

29.10.16 Italien Calenzano/Florence @ Cycle Club

30.10.16 Italien Brescia @ Circolo Colony

31.10.16 Slovenien Ljubljana @ Orto Bar

01.11.16 Österreich Wien @ Viper Room

02.11.16 Slowakei Kosice @ Colosseum

03.11.16 GermDany Dresden @ Scheune

04.11.16 Tschechien Prag @ Nova Chmelnice

05.11.16 Polen Breslau @ Liverpool

06.11.16 D Oberhausen @ Kulttempel

07.11.16 D Berlin @ Lido

08.11.16 D Hamburg @ Markthalle

09.11.16 Schweden Stockholm @ En Arena

10.11.16 Norwegen Oslo @ Parkteatret

11.11.16 Dänemark Aalborg @ Aalborg Metal Festival