Die um den ehemaligen WARRIOR-Sänger Parramore "Perry" McCarty versammelten RADIATION ROMEOS haben mit dem gleichnamigen Song ein weiteres Video veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem am 2. Juni via Frontiers Music erscheinenden Debüt-Album, welches ebenfalls schlicht den Bandnamen trägt.











01. Radiation Romeos

02. Ocean Drive

03. Bad Bad Company

04. Mystic Mountain

05. Like An Arrow

06. Promised Land

07. Castaways

08. Ghost Town

09. Til The End Of Time

10. On The Tight Rope

11. Monstertraxx