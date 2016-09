Eagle Rock Entertainment werden die beiden Comeback-Shows, welche RAINBOW auf der Loreley sowie Bietigheim spielten unter dem Titel "Memories In Rock - Live In Germany" als 2CD + DVD bzw. Bluray veröffentlichen. Geplanter Releasetermin ist der 2. Dezember.





CD Disc 1



01. Highway Star

02. Spotlight Kid

03. Mistreated

04. 16th Century Greensleeves

05. Since You Been Gone

06. Man On The Silver Mountain

07. Catch The Rainbow

08. Difficult To Cure [Beethoven's Ninth]

09. Perfect Strangers

10. Stargazer



CD Disc 2



11. Long Live Rock 'n' Roll

12. Child In Time / Woman From Tokyo

13. Black Night

14. Smoke On The Water