Die schwedischen Traditions-Metaller RAM werden am 3. November ein neues Album mit dem Titel "Rod" veröffentlichen. Erstmals in der Geschichte der Band wird die Platte zusätzlich zu vier regulären Songs eine über sechs Tracks ausgelegte Konzept-Story erzählen. Mit "Gulag" hat die Truppe bereits eine erste Single inklusive Video veröffenlticht. RAM kommentieren:

"Wir sind stolz, unser fünftes Album "Rod" heraushauen zu können. Zum ersten Mal hört ihr darauf eine sechs Songs umfassende Konzept-Story, so wie wir sie immer schreiben wollten, aber bisher nicht verwirklichen konnten. Die Platte enthält unsere vermutlich epischsten Momente, entspricht aber immer noch unserem Stil im Sinne der Heavy-Metal-Tyrannei!



"Gulag" versprüht definitiv eine Stimmung wie Euro-Metal der alten Schule. Der Text handelt von Heuchelei und Kollektivdenken, wobei wir eine Lanze für diejenigen brechen, die frei leben und für sich selbst denken wollen, nicht ideologisch, dogmatisch oder der Masse entsprechend. Wie man in dem Videoclip sehen kann, sind die meisten Mitglieder von RAM im goldenen Zeitalter der Computer aufgewachsen!"