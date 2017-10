Die schwedischen Heavy Metaller von RAM werden ihr neues Album, "Rod", am 03, November 2017 erneut via Metal Blade in den gut sortierten Tonträgerfachhandel bringen und die Trackliste liest sich wie folgt:



01. Declaration Of Independence

02. On Wings Of No Return

03. Gulag

04. A Throne at Midnight

05. Ramrod the Destroyer, Pt. 1: Anno Infinitus

06. Ramrod the Destroyer, Pt. 2: Ignitor

07. Ramrod the Destroyer, Pt. 3: The Cease To Be

08. Ramrod the Destroyer, Pt. 4: Voices of Death

09. Ramrod the Destroyer, Pt. 5: Incinerating Storms

10. Ramrod the Destroyer, Pt. 6: Ashes