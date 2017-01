Die deutschen Tanzmetaller von RAMMSTEIN planen die Veröffentlichung einer neuen Konzert-DVD/-Blu-ray, die auf den Namen "Paris" hören wird.

Das enthaltene Live-Set wurde im März 2012 im damaligen "Palais Omnisports de Paris-Bercy" in Paris [heutzutage unter "AccorHotels Arena" firmierend] im Rahmen der "Made In Germany"-Tour von dem schwedischen Regisseur Jonas Åkerlund [u.a. METALLICA, SATYRICON, THE PRODIGY] aufgenommen.



RAMMSTEIN haben seit "Liebe Ist Für Alle Da" aus dem Jahre 2009 keine neue Musik veröffentlicht, dafür hat der Frontmann, Till Lindemann, im Jahre 2015 das Debüt seines Nebenprojekts LINDEMANN veröffentlicht und RAMMSTEIN-Gitarrist Richard Z. Kruspes Zweitband EMIGRATE hat bereits im November 2014 via Spinefarm ihre zweite LP, "Silent So Long", in den Fachhandel gebracht.