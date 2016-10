Späte Ehre für die Punkrock-Ikonen RAMONES: Die Kreuzung zwischen der 67th Avenue und der 110th Street in Forest Hills, New York wird demnächst offiziell in "The Ramones Way" umbenannt.



An dieser Stelle, direkt vor der "Forest Hills High School", hat sich das RAMONES-Original-Line-Up seinerzeit erstmals getroffen.

Die offizielle Einweihung wird am 23. Oktober 2016 stattfinden und angeregt wurde die Aktion durch die New Yorker Stadträtin Karen Koslowitz, die nach Gesprächen mit Mitchell Leigh Hyman, dem Bruder des verstorbenen RAMONES-Frontmanns, Joey Ramone, bei der Eröffnung der Ausstellung "Hey! Ho! Let’s Go: Ramones And The Birth Of Punk" im "Queens Museum" im vergangenen April, beschlossen hatte, die Schirmherrschaft dafür zu übernehmen.



Das ist übrigens nicht die erste Straße, die nach den RAMONES benannt wird: Nach Joey Ramones Krebstod im Jahre 2001 wurde die Ecke der East 2nd Street und der Bowery, gleich neben dem legendären Club "CBGB", nämlich in "Joey Ramone Place" umbenannt.