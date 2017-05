Die kalifornischen Punkrocker von RANCID werden ihr neues Album, "Trouble Maker", am 09. Juni 2017 via Hellcat/Epitaph Records in die Regale der Plattenhändler bringen.

Das bereits neunte Full Length-Werk bzw. der Nachfolger zu "…Honor Is All We Know" von 2014 wurde von RANCIDs bereits langjährigem Produzenten und Epitaph Records-Gründer, Brett Gurewitz, produziert.



Das Video zu dem neuen RANCID-Song "Ghost Of A Chance", das von "Trouble Maker" stammt, kann gleich hier in Augenschein genommen werden: